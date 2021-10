Braian Ojeda: la cuarentena en España y la razón por la que todavía no debutó en el Nottingham Forest

Braian Ojeda fue transferido al fútbol inglés en pleno torneo Clausura. La oficialización del traspaso fue el 31 de agosto, cuando el mediocampista entrenaba con la selección paraguaya para la triple jornada de las Eliminatorias Sudamericana de setiembre. Una vez culminada la ventana, en la que el volante jugó 25 minutos en la derrota 2-0 contra Ecuador en Quito, el ex-Olimpia viajó a Europa para vestir la camiseta del Nottingham Forest, bicampeón de la Champions League, pero que actualmente milita en la segunda división de Inglaterra.

Hoy, un mes después de la confirmación de Ojeda a los Reds, el joven de 21 años continúa sin debutar. “Hace seis días recién que estoy entrenando con el equipo en sí y por eso aún no me están poniendo. Para ellos es importante la preparación antes. Creo que en la otra semana ya me tendrán en cuenta para los partidos”, manifestó el ex-Defensa y Justicia a ABC. Los pocos entrenamientos también son a consecuencia de la cuarentena obligatoria que debió realizar en España antes ingresar a Inglaterra e integrar el plantel, que en ese tiempo cambió de entrenador.

“Allí uno elige dónde hacer cuarentena y acá el Gobierno te pone un hotel. También de paso hice mi visa porque acá (Inglaterra) me iba a costar más por el idioma”, explicó Ojeda sobre el confinamiento realizado en suelo español. Actualmente dirigido por Steve Cooper, quien reemplazó a Chris Hughton, el Nottingham abandonó los puestos de descenso a la tercera categoría: está vigésimo con 8 unidades. En la próxima ronda de la Championship, el equipo de la región Midlands del Este, que no juega en la Premier League desde 1998-1999, visitará a Birmingham City (10:00).