“Mi posición fue clara: quería irme y lo dije con antelación”

Kylian Mbappé fue el tercer foco de atención, drama, polémica, expectativa, de todo, en el mercado de pases de Europa. Lionel Messi ya había llegado al París Saint-Germain y Cristiano Ronaldo, retornado al Manchester United. Quedaba confirmar si el francés dejaba el club parisino para vestir la camiseta del Real Madrid. La novela, hasta el último minuto, generó incertidumbre, pero finalmente, el PSG no aceptó ninguna de las ofertas del Merengue.

Este lunes, Mbappé rompió el silencio y reveló que solicitó salir. “Mi posición fue clara: dije que quería irme y lo dije con suficiente antelación”, expresó el futbolista al programa ‘Rothen s’enflamme’, que la RMC Sport publicó. “Yo dije, si no querés que me vaya me quedo”, agregó el campeón del mundo en 2018. Los españoles habían ofrecido 180 millones de euros por el delantero, que finaliza contrato en junio de 2022.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar con Leonardo, no es verdad en absoluto. Me dijeron: ‘Kylian, ahora tú hablas con el presidente’ (Nasser Al-Khelaïfi)”, comentó Mbappé, que aclaró que había avisado con tiempo el deseo de abandonar la entidad parisina. “Pedí irme, porque a partir del momento en que no quería renovar quería que el club tuviese una indemnización por traspaso para tener un reemplazo de calidad”, culminó.