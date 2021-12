El CSKA Moscú quiere a Jesús Medina

Jesús Medina cerró su etapa en el New York City como campeón de la Major League Soccer y a estas alturas su nombre figura en la agenda de varios clubes americanos, así como de europeos. Su padre Francisco señaló que está más cerca de ir a Rusia.

Se trata del el CSKA de Moscú. “Creo que Rusia está más cerca. Ya habló el técnico (Alekséi Berezutski) con Jesús sobre la posición en la cual le quiere tener si se llega a un acuerdo”, aseveró en contacto con el Cardinal Deportivo.

Destacó que el CSKA de Moscú “es un club muy importante, está cuarto en el campeonato”. No obstante, ve como un factor negativo el clima del país que soporta temperaturas bajo cero. “Yo creo que en los primeros días de enero ya se tiene que definir”, aclaró.

Francisco acotó que de igual manera “tiene ofertas de Brasil, México, España, Rusia... En Paraguay no hay ningún trato con nadie. Él es joven y no quiere todavía venir a jugar a Paraguay”. Poco después de conseguir el título con el New York City, Jesús Medina se despidió diciendo: “Me voy siendo campeón”.