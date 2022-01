Iván Villalba será jugador del Cobresal

El Cobresal será el nuevo equipo de Iván Villalba, defensa paraguayo. “Anoche arreglé con ellos y esta semana estaría viajando”, manifestó el jugador que hasta hace poco militaba en el Independiente Santa Fe.

El tiempo del vínculo “es por un año a préstamo. El pase es mío, pero firmé por un año con opción [...] Fue a través de un intermediario. Me gustó la propuesta que me hicieron por eso acepté irme”.

En contacto con el programa Estadio lleno, de la 730 AM, Iván Villalba indicó que conversó “con dos equipos de Paraguay, pero la propuesta que me hizo la gente de Chile, en lo económico me convenía más. Por eso decidí irme a Chile”.

En el fútbol paraguayo habló con “la gente de Guaireña y la gente de Sol de América”. El futbolista de 26 años vistió la camiseta del Imbabura, Manta, Rubio Ñu, Peñarol y Sol de América antes de pasar por el Independiente Santa Fe.