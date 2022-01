Kevin Pereira, en Talleres “como si fuera que está en su casa”

Talleres se hizo con los servicios de la joven promesa del Deportivo Capiatá, Kevin Pereira. El chico de 18 años recién cumplidos ya se entrenó esta mañana con el plantel principal, según comentó Sonia Leguizamón, madre del chico.

“Ahora está ahí. Desde hoy empezó a practicar. Cumplió 18 años el sábado y de madrugada ya viajó [...] Se siente muy a gusto con sus compañeros. Le hicieron la presentación esta mañana. Es como si fuera que está en su casa”, aseveró.

En conversación con el Cardinal Deportivo, confesó que “Talleres estaba siguiendo los pasos de mi hijo como desde hace seis meses [...] Siempre estuvieron pendientes, hablando con su representante”.

Kevin Pereira, a nivel de selecciones, “jugó con la Sub 17. También fue convocado para la Sub 20 pero no pudo viajar. No pudo dejarle a Capiatá, que lo necesitaba en la Intermedia”, señaló su madre emocionada.