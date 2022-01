El argumento del CSKA Moscú para no liberar a Jesús Medina

Jesús Medina no será parte de este combo que le toca a la Selección Paraguaya debido a la postura que tomó su nuevo equipo, el CSKA Moscú. El jugador sigue convocado y no podrá ser utilizado por el club ruso, aunque en estas fechas no tiene competencia.

“Tuvimos un mal entre con la gente del CSKA Moscú. Firmaron el contrato con Medina el 17 enero y días posteriores enviaron una comunicación diciendo que Jesús debía someterse a entrenamiento personalizado ya que no se encuentra en óptimas condiciones físicas y médicas”, expresó Luis Kanonnikoff, secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Contestamos, refutamos esos argumentos, pedimos que el jugador pueda ser partícipe de este combo ya que el jugador estuvo entrenando bajo las ordenes del cuerpo técnico antes de viajar a Rusia”, añadió en charla con el Cardinal Deportivo.

Kanonnikoff espera “que se vean otras alternativas de medidas disciplinarias” a raíz de la inactividad del CSKA Moscú actualmente. Jesús Medina es una de las bajas de la Selección Paraguaya para los partidos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas.