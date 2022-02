Mousa Dembélé se retirará al final de temporada

“Me gustaría ante todo daros las gracias por los bonitos mensajes que he recibido”, escribe. “Tengo que aclarar las cosas: no he parado (mi carrera). Pero puedo deciros que me retiraré al final de la actual temporada”, añade Mousa Dembélé, con contrato con el Cantón R&F desde enero de 2019.

El mediocampista belga, de 34 años, debutó profesionalmente en el Germinal Beerschot de su país. De allí pasó al fútbol holandés, antes de pasar a la Premier League inglesa, al Fulham y al Tottenham, donde pasó seis temporadas y media (2012-2019).

“Felicidades por tu increíble carrera, Mousa”, escribió el Tottenham en Twitter. Con Bélgica, Mousa Dembélé disputó dos Mundiales (2014 y 2018) y una Eurocopa (2016).