Andriy Yarmolenko arremete contra el silencio de futbolistas rusos

El delantero del West Ham, que ha jugado 107 partidos y ha marcado 44 goles con Ucrania, publicó el martes un video en su cuenta de Instagram en el que reprochaba a los jugadores rusos su silencio y su falta de acción.

“En mi país matan a gente, a mujeres, a madres, a niños. Pero vosotros no decís nada, no hacéis ningún comentario...”, ataca el jugador de 32 años. “Conozco a muchos entre vosotros, todos me habéis dicho que no debería ser así, que vuestro presidente actúa de manera incorrecta...”, continúa.

“Así que chicos, tenéis influencia en la gente, mostradles, os lo suplico... es el momento de mostrar vuestra valentía... en la vida real” , insta Yarmolenko. El West Ham ha dado descanso al jugador ucraniano, que está muy afectado tras la invasión de su país por Rusia.

“Le hablé y está preocupado. Esperamos que su familia esté a salvo”, explicó su entrenador David Moyes el 25 de febrero. Yarmolenko nació en Rusia, hijo de padres ucranianos, que regresaron a su país cuando él era un niño.