Kylian Mbappé rechazó Real Madrid y continúa en el PSG

La historia de Kylian Mbappé tiene un final feliz para el París Saint-Germain: el delantero comunicó al club parísino que acepta la renovación y que continuará en el actual campeón de la Ligue 1, reveló este sábado L’Equipe. De esta manera, la novela del mercado de pases terminó: el atacante rechazó jugar en el Real Madrid de España.

Lea más: “Tenemos acuerdo con Real y con el PSG; Kylian decidirá”

“Es el final de una telenovela que ha tenido al mundo del fútbol en vilo durante meses: al final del contrato el 30 de junio, Kylian Mbappé dio a los dirigentes del PSG su acuerdo de principio para una extensión en París, finalmente favoreciendo esta opción. Hizo el anuncio al personal del club campeón francés durante una cumbre”, publicó el diario francés.

Lea más: “Desconozco la decisión de Mbappé, es un tema con el club”

El viernes, rompiendo el silencio, la madre de Mbappé había revelado que el ex Mónaco tenía un acuerdo con el PSG y el Merengue. “Las dos ofertas son iguales del Real Madrid y el Saint-Germain, no hay grandes diferencias entre ellos, pero estamos esperando a que Mbappé elija lo que quiere”, comentó Fayza Al-Amari al medio árabe Kora Plus.

La oficialización de la extensión de contrato de Mbappé sería en los próximos días. El contrato del campeón del mundo con Francia en 2018 acaba el 30 de junio. “Deseo que Kylian esté aquí, en el PSG, muchos años. Pero en esto no es puedo mentir, no sé lo que va a pasar”, manifestó en la víspera del choque contra el Metz, el técnico Mauricio Pochettino.