Gennaro Gatusso será el técnico del Valencia de Omar Alderete

Gennaro Gatusso confirmó este miércoles que será el nuevo entrenador del Valencia de Omar Alderete. El italiano reveló en el diario Corriere della Sera que asumirá al frente del plantel español. El club había despedido a José Bordalás y estaba en la búsqueda de un reemplazante: antes de que la entidad anunciara, el mismo DT comunicó que tomará el mando del Che.

“Siempre animo a Carlo (Ancelotti). ¿Cómo no hacerlo? Gané once trofeos con él. Es un maestro. Gestiona todos los grupos. Lo consiguió hace treinta años y lo consigue ahora, como demostró en el Real Madrid. Será estupendo encontrarlo en el campo, en la Liga”, expresó el ex jugador del Milan de Italia, que conducirá al defensor paraguayo.