Miguel Almirón, en la mira de otro equipo de la Premier League

La temporada 2022-2023 comenzó muy bien para Miguel Almirón, quien en los amistosos previos al arranque de la Premier League estuvo en plena sintonía con el gol. El domingo, en la tercera presentación del Newcastle, el paraguayo marcó uno de los tres tantos de la paridad 3-3 con el Manchester City, el vigente campeón del fútbol inglés, en el St James’ Park.

El momento de Almirón, quien suma 10 tantos en cinco temporadas, generó el interés de otro equipo de la Primera División, el Everton. “El Everton muestra interés por Miguel Almirón”, reveló el periodista del diario británico The Guardian, Ed Aarons. A diferencia de las Urracas, los Blues continúan sin ganar en el inicio del certamen (dos derrotas y un empate).

“El delantero paraguayo solo podrá salir del Newcastle con un acuerdo permanente”, agregó Aarons en Twitter. Almirón, quien llegó a Inglaterra en 2019 procedente del Atlanta United de Estados Unidos, había firmado contrato hasta junio de 2024. Por ende, el ex Cerro Porteño y Lanús de Argentina tiene dos años de vínculo con el conjunto de Eddie Howe.

En el duelo contra los Ciudadanos, Almirón fue una pesadilla para Guardiola, quien hizo referencia del zurdo de 28 años. “Si rematás la acción cuando rompemos las líneas, no hay problema, pero si no rematás, después no controlás a Saint-Maximin y Almirón”, explicó en conferencia sobre los ataques que sufrió con el futbolista guaraní.