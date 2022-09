“No somos candidatos”, dice el técnico de Boca

Tras la disputa de manera parcial de 18 de las 27 jornadas del torneo doméstico, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata lideran con 33 puntos, dos más que Huracán y Godoy Cruz.

Argentinos Juniors, que jugó un partido más, tiene 30 unidades y River Plate y Boca Juniors le siguen con 29.

Lea más: Chile alegará ante el Tribunal de Apelación de la FIFA el 15 de setiembre

‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se enfrentarán mañana a las 17.00 local (16:00 de Paraguay) en la Bombonera.

* Resultados y programación de la fecha 18 de la Liga Profesional: Jueves: Independiente 3 - Aldosivi 1, Unión Santa Fe 1 - Sarmiento 0 y Argentinos Juniors 2 - Rosario Central 1; Ayer: Barracas Central 2 - Lanus 0, Patronato 1 - Platense 0, Tigre vs. Huracán y Estudiantes vs. Racing; Hoy: Central Córdoba vs. Godoy Cruz, San Lorenzo vs. Tucumán y Banfield vs. Colón; Mañana: Arsenal vs. Velez, Newell’s vs. Gimnasia, Boca Juniors vs. River Plate y Talleres vs. Defensa y Justicia.