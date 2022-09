El “derbi” brasileño

El São Paulo del técnico Rogério Ceni llega al encuentro con la moral alta tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana después de vencer al Goianiense en la tanda de penaltis.

La victoria en el torneo continental supone un aliciente para el “tricolor de Morumbi”, que tiene un rendimiento irregular en el Campeonato Brasileño, en el que ocupa la decimocuarta posición, con 14 puntos.

* Resultados y programación fecha 26: Miércoles: Mineiro 1 - Bragantino 1; Hoy: Internacional vs. Cuiabá, Ceará vs. Santos, Fluminense vs. Fortaleza, Palmeiras vs. Juventude; Mañana: Botafogo vs. América, Avaí vs. Athlético Paranaense, São Paulo vs. Corinthians, Coritiba vs. Goianiense y Goiás vs. Flamengo.

* Principales posiciones: Palmeiras 51 puntos, Flamengo 44, Corinthians 43, Internacional 43, Fluminense 42, Paranaense 42, Mineiro 40, América MG y Goias 35.