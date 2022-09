Martino deja a Chicharito sin Mundial

“En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y, bueno, eso no cambió. En el caso de Javier, simplemente y como dije en todas las oportunidades (anteriormente) me he decidido por otros delanteros centro“, aseguró en una rueda de prensa.

A una pregunta sobre la situación del puesto de 9 de México, Martino admitió que su elección desde el primer día era Raúl Jiménez.

Para los amistosos ante Perú (sábado) y Colombia (martes), Martino citó a cuatro delanteros Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).

“En todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir (al Mundial)”, afirmó.

“Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la polémica será por el que quede fuera (...). Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez” , añadió.

El técnico dijo que, a estas alturas y con el Mundial ya a la vuelta de la esquina, tiene " más certezas que dudas " sobre los nombres que compondrán la convocatoria final. Pero también admitió que en sus decisiones pueda ser " injusto " con alguien que también merecería ir a Qatar.