Gonzalo Higuaín anuncia su retiro al final de esta temporada

“Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo un emocionado Higuaín durante un rueda de prensa en Miami.

El “Pipita”, que inició su carrera en River Plate y tuvo pasos por Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea, indicó que “colgará los botines” luego de jugar los últimos dos partidos del Inter Miami en la temporada regular de la MLS.

Higuaín comparte con Ciro Immobile (Lazio) el récord de 36 goles en una edición de la Serie A, registro que el “Pipita” alcanzó con la camiseta del Napoli en la temporada 2015-2016, en la que disputó 35 partidos del torneo.

* En 17 años de carrera, 782 partidos, 361 goles y 14 trofeos: 3 Liga española, 2 Supercopa de España, 1 Copa del Rey, 3 Serie A, 3 Copa Italia, 1 Supercopa de Italia, 1 Europa League (Chelsea).

* Con Argentina: Es el 6° máximo artillero con 31 goles en 75 partidos. Fue subcampeón Mundial 2014, vicecampeón de la Copa América 2015 y 2016.

Críticas en la selección argentina

Pese a su brillante palmarés, el centrodelantero fue frecuentemente criticado por medios de prensa y atacado en redes sociales durante años por haber fallado en partidos clave de la selección argentina.

“Yo creo que nunca va a cambiar. Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo lo he sufrido en primera persona (...) Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas” , señaló sobre los frecuentes cuestionamientos que afrontó durante su prolongada participación de nueve años en la albiceleste.

En ese período, que compartió con la gran figura Lionel Messi, Higuaín fue parte de un lapso de sequía de títulos de la selección argentina que abarcó 28 años en total y que concluyó el año pasado con la conquista de la Copa América en Brasil, aunque el delantero ya no integraba la albiceleste.