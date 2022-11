Robert Rojas entró y a los pocos minutos tuvo un choque cabezas

Insólito: Robert Rojas volvía a jugar siete meses después de la fractura de tibia y peroné y en la primera pelota, tuvo un choque de cabezas con Juan Martín Lucero de Colo Colo. La acción asustó a todos, pero no pasó de un gole. El paraguayo pudo continuar y disputar los 45 minutos del segundo tiempo en el triunfo 4-3 de River Plate en el Sausalito de Chile.

Posterior al amistoso, Rojas recordó la jugada y entre risas, reconoció que sufrió un susto, creyendo que se había roto la cabeza. “También me asusté. Dije: ‘La primera pelota y ya me rompí la cabeza’. Pensé que me rompí todo”, expresó a ESPN. El defensor tendrá otro partido para seguir ganando ritmo y será el domingo, en Mendoza, contra la Real Betis de España.