Miguel Almirón: “Me siento muy feliz por este premio”

Miguel Almirón fue el mejor jugador de la Premier League 2022-2023 en el mes de octubre. El paraguayo del Newcastle superó en la votación al delantero del Manchester City, Erling Haaland, el máximo artillero de la actual temporada, y recibió el premio “Jugador del mes” que entrega la cuenta oficial de EA SPORTS para la franquicia FIFA.

Lea más: Miguel Almirón, el “Jugador del mes” en la Premier League

“Me siento muy feliz por este premio, creo que es algo muy lindo en lo personal. También debo agradecer a mis compañeros, al entrenador, a los fans que siempre me están dando su apoyo, me estan dando su confianza. Gracias a ellos pudo obtener este premio”, expresó Almirón en una entrevista al canal de las Urracas en la red social Youtube.

“Siempre cuando estaba en Paraguay veía mucho la Premier en mi casa. Veía los partidos de Manchester United contra Chelsea que siempre pasaban los domingos al mediodía. Siempre me gustó la Premier League en sí, no un jugador en particular. Cuando estaba (Carlos) Tévez, (Wayne) Rooney, Cristiano Ronaldo, que eran las figuras”, agregó.

Almirón cosecha la mejor racha goleadora desde el estreno con el Newcastle: en 14 presentaciones de la presente torneo, el ex Cerro Porteño lleva 8 goles, de los cuales 7 convirtió desde el 1 de octubre: doblete en el 4-1 al Fulham, uno en el 5-1 al Brentford, uno en el 1-0 al Everton, uno en el 2-1 al Tottenham, uno en el 4-0 al Aston Villa y uno en el 4-1 a Southampton.