Miguel Almirón y cuál fue el mejor gol que anotó en octubre

Miguel Almirón es el “Jugador del mes” de la Premier League 2022-2023. El atacante del Newcastle, que suma 8 goles en la presente temporada, eligió cuál fue el mejor tanto que de los siete que convirtió en octubre. “El del Fulham, me quedo con el del Fulham”, expresó el paraguayo de 28 años en una entrevista al canal de las Urracas en Youtube.

La racha goleadora de Almirón en el mes pasado comenzó con un doblete contra el Fulham. El ex Cerro Porteño escogió el primero de los dos, en el que inició la jugada triangulando con Bruno Guimarães, quien devolvió el balón por arriba para que el atacante de la selección paraguaya con un zurdazo de aire, coloque el esférico en el ángulo derecho del alemán Bernd Leno.

“Me gustó mucho el del Tottenham. Recuperamos la pelota, yo agarro en mitad de cancha para el ataque y empiezo ir para adelante , me saco un jugador de encima y defino a un costado. Pero creo que el gol del Fulham por lo que se da con Bruno, me entiendo muy bien con gol y esa jugada los hacemos bien. El del Fulham, me quedo con el de Fulham”, explicó Almirón.

