El Manchester United contraataca: tomó “acciones” contra Cristiano

El Manchester United anunció este viernes en un comunicado que “ha tomado las medidas pertinentes” contra Cristiano Ronaldo como respuesta a los ataques del portugués contra el entrenador Erik Ten Hag en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan. “Me siento traicionado”, había expresado CR7, acusando al DT.

Lea más: “Me siento traicionado”: CR7 explotó contra el DT y el United

“El Manchester United ha tomado una serie de acciones pertinentes esta mañana (viernes) como respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo”, señalaron los Diablos Rojos sobre Cristiano, quien está al servicio de la selección de Portugal para el Mundial Qatar 2022. Además, la entidad inglesa aclaró que “no harán más declaraciones hasta que termine este procedimiento”.

El United había suspendido al cinco veces del Balón de Oro contra el Chelsea, el 22 de octubre, después de ignorar una indicación del técnico para ingresar contra el Tottenham (19 de octubre) cuando quedaban pocos minutos para el final. “Creo que lo hizo deliberadamente. Me sentí provocado. No le tengo respeto porque él (Ten Hag) no muestra ningún respeto por mí”, dijo CR7.

Lea más: El detrás de escena de CR7 con Bruno Fernandes y João Cancelo

Desde la vuelta al Manchester United en 2021, Ronaldo no gozó de un papel destacado con Ten Hag, llegando a marcar sólo un tanto en la Premier League. El club, que no clasificó para disputar la Liga de Campeones y en apuros al inicio de la temporada 2022-2023, obtuvo mejores resultados con el luso ex Real Madrid entre los suplentes.