“Me siento traicionado”: CR7 explotó contra el DT y el United

Cristiano Ronaldo expresó que fue “traicionado” por el Manchester United, apuntando contra el entrenador Erik ten Hag y un par de dirigentes, que forzaron supuestamente una salida del atacante de 37 años de los Diablos Rojos. En una entrevista con Piers Morgan, el cinco veces Balón de Oro agregó que pasa por un mal momento por la falta de minutos.

CR7 volvió a estar ausente entre los citados por Ten Hag para el partido del domingo por la Premier League (2-1 vs. Fulham). “No le respeto porque no me muestra ningún respeto”, disparó el ex Real Madrid contra el técnico neerlandés. “No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado”, criticó el delantero.

A la pregunta de si la directiva del United pretende que abandone el club inglés, el luso, a punto de viajar con la selección nacional al Mundial Qatar 2022 (integra el Grupo H y debuta el 24 de noviembre), respondió: “Sí, me siento traicionado y he tenido la sensación de que algunas personas no me querían aquí, no solo esta campaña sino también la pasada”.

“Desde que se fue Sir Alex no he visto ninguna evolución en el club. No ha cambiado nada (..) Quiero lo mejor para este club, por eso vine al United. Pero hay factores internos que no nos ayudan a alcanzar el nivel top del (Manchester) City, del Liverpool o del Arsenal (...) Un club de esta dimensión debería estar en lo más alto y desafortunadamente no es así”, finalizó.