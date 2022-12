Van Gaal: “Podemos ser campeones”

“Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol”, respondió Van Gaal, que ya lleva 19 partidos seguidos sin perder como seleccionador de Países Bajos y con una sola derrota en los últimos 47.

“Estoy contento cuando mis jugadores marcan y hoy también lo estoy, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando el lateral izquierdo (Daley Blind) le mete un centro al lateral derecho (Denzel Dumfries) o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles " , apuntó el ex entrenador del Barcelona, que afronta su segundo periplo al frente de la selección ‘oranje’, con la que hace ocho años acabó tercero el Mundial de Brasil, tras derrotar en ese partido a la anfitriona.

* Van Gaal ya lleva 19 partidos seguidos sin perder como seleccionador de Países Bajos. Tampoco ha perdido nunca un partido de la Copa del Mundo, excluyendo los tiros penales. Holanda lleva 11 partidos sin perder en el Mundial.