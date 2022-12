Jugaremos contra “la selección más fuerte y mejor del torneo”

Como suele ser habitual, el seleccionador de Croacia Zlatko Dalic habló al día siguiente de un partido en Qatar 2022, tras ganar a Japón desde el punto de penal y alcanzar los cuartos de final. Croacia vivió en el filo una vez más.

Desde la Eurocopa 2008 atraviesa cada eliminatoria en la prórroga o en los penales. Salió airoso también del choque contra el conjunto japonés, una de las revelaciones del Mundial, que venció a Alemania y España en la fase de grupos. Ahora al subcampeón del mundo le espera Brasil.

“Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores, da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido. No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, comentó.

“Suiza, el que mejor jugó ante Brasil

“Brasil es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Neymar ha vuelto. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un cincuenta por ciento para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”, añadió.

Zlatko Dalic destacó que el equipo que mejor jugó ante Brasil fue Suiza. “La he visto todos los partidos. Suiza fue la que mejor jugó contra ellos. Serbia estuvo bien en la primera parte, pero decayó tras el gol. Los suizos resistieron mejor. Es verdad que Camerún le ganó pero Brasil jugó con otra alineación. Para nosotros, lo mejor es emular a Suiza en la preparación”.

* En Qatar sobreviven ocho jugadores que ya estuvieron en la epopeya rusa. Por encima de todos, el Balón de Oro de aquel año, un Luka Modric que a los 37 años sigue llevando la batuta del juego, acompañado de Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic y defensor Dejan Lovren.