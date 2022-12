Cristiano Ronaldo “nunca quiso irse del Mundial”

“Nunca dijo nada, porque nunca quiso irse. Al contrario, siempre nos ha ayudado jugando o no jugando. Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él. Nuestra fuerza es que estamos todos unidos. El ambiente siempre fue todo normal. Nunca nadie vio una discusión ni nada parecido”, aseguró el centrocampista del Oporto, que apuntó que “es normal” que un jugador esté “enfadado cuando no juega, pero no solo es Cristiano, sino todos”.

“Todo lo que hace, o no hace, es noticia. Estamos todos unidos”, proclamó Otavio, que coincidió con el mensaje que ha puesto Cristiano Ronaldo en ‘Twitter’ sobre la unidad ante “fuerzas externas”.

Cristiano se entrenó con el grupo

Fernando Santos, entrenador de Portugal, continuó ayer con la preparación de su equipo, con Cristiano Ronaldo ya reincorporado al trabajo sobre el césped con el resto del grupo tras quedarse el miércoles en el gimnasio, donde se ejercitó Ruben Dias, aunque, en principio, debería estar a disposición del técnico para formar en la defensa en el choque de los cuartos de final del Mundial 2022 ante Marruecos.

En medio de la vorágine que envuelve cada asunto que afecta a Cristiano Ronaldo, con la publicación por parte de ‘Récord’ de una información, desmentida por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), de que el capitán amenazó con irse del Mundial 2022 cuando conoció su suplencia ante Suiza, el atacante se entrenó este jueves con sus compañeros, listo para el partido del próximo sábado por una plaza en semifinales.