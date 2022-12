Neymar no garantiza su continuidad en la selección brasileña

“No garantizo al 100% que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección” , dijo visiblemente golpeado en la zona mixta del estadio Education City de Doha, donde se disputó el encuentro.

El atacante, de 30 años, aseguró que su eventual renuncia a la ‘Canarinha’, de concretarse, incluiría todas las competiciones: partidos amistosos, clasificatorio sudamericano, Copa América y Mundial.

El ‘10′ había dicho en octubre de 2021 que el de Catar sería su último Mundial, porque no sabía si tendría “la fuerza mental para seguir jugando al fútbol” .

“El sentimiento es muy malo. Creo que es peor el de hoy que el que sentimos en la Copa pasada (derrota 2-1 con Bélgica en cuartos de Rusia-2018). Es difícil encontrar palabras para describir este momento” , afirmó.

“Luchamos, luchamos, tengo orgullo de todos mis compañeros, orgullo de la personalidad que tienen, de patear los penales, de encarar. No es fácil asumir esa personalidad” , agregó.

Gran favorito al título en Catar, Brasil perdió en penales con Croacia y aplazó el sueño de ganar el sexto título mundial. ‘Ney’ marcó el tanto de la victoria parcial e igualó a Pelé como máximo goleador de la ‘Seleção’, con 77 tantos.

Los croatas forzaron la definición desde el punto blanco al anotar en su único remate a puerta. “Solo erra quien se atreve. Lamentablemente la bola no entró. No solamente yo, todos vamos a aprender de esto. No sé qué vendrá de aquí en adelante para la selección brasileña. Por ahora, hay que lamentar todo esto” , apuntó.

Neymar se despide con dolor de su tercera y tal vez última cita mundialista, luego de los fracasos en Brasil-2014 (derrota 7-1 con Alemania en semis) y Rusia-2018 (revés 2-1 con Bélgica en cuartos) .

El técnico Tite, de 61 años, también deja al ‘scratch’ tras la imposibilidad de ganar el hexacampeonato. Brasil alzó por última vez la Copa del Mundo en 2002.