Modric critica al árbitro: “No fue penal”

“Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti” , criticó el ‘10′ en la zona mixta del estadio de Lusail.

“Pero ya está, no podemos cambiarlo” , agregó. Modric, de 37 años, se refirió a la acción sucedida en el minuto 32 en que Álvarez chocó con Livakovic y el árbitro Daniele Orsato (ITA) decretó penal para la Albiceleste. Lionel Messi cobró y anotó el 1-0 parcial.

“No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto” el sábado, contra el perdedor entre Francia y Marruecos, que chocan el miércoles en Al Khor, sostuvo.

“Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, pero bueno, no se ha dado, y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina” , añadió.

Pese a la derrota 3-0, que evitó que clasificaran por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo (en Rusia-2018 perdieron el título con Francia) , Modric destacó el torneo que ha realizado la selección balcánica.

“Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito” , apuntó.