Murió Pelé, el tricampeón del mundo con Brasil

Murió Pelé: a los 82 años, Edson Arantes do Nascimento partió a la eternidad. El ex delantero de la selección de Brasil sufría de cáncer de colón, que en los últimos días progresó agravando el estado de salud del tricampeón del mundo con la Canarinha (1958, 1962 y 1970). Además, tenía disfunciones renal y cardíaca. El 29 de noviembre, en pleno Mundial Qatar 2022, O Rei ingresó al Hospital Albert Einstein de São Paulo.

Nacido el 23 de octubre de 1940, en el municipio de Três Corações, Minas Gerais, Pelé es uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos. Debutó en 1956 con Santos, donde realizó las inferiores, y dos años después, a causa de un talento único, innato, natural, singular y con tan solo 17 años, escaló a la cúspide del fútbol conquistando el Mundial Suecia 1958, certamen en el que disputó 4 partidos y convirtió 6 goles.

Desde entonces, la gloria empezó a abrazar a Pelé, quien fundó el “jogo bonito” conquistando decenas de torneos entre el seleccionado nacional, el Peixe y en el final de la carrera, el New York Cosmos de Estados Unidos. Desde aquel 1958 hasta 1977 fueron 10 Paulistão, 4 Torneo Río-São Paulo, 6 Brasileirão, 1 North American Soccer League, 2 Copa Libertadores, 2 Copa Intercontinental, 1 Supercopa de Campeones Intercontinentales y 3 Copa del Mundo.

Paraguay, en la vida de Pelé

De la exitosa, brillante e histórica trayectoria de Pelé, quien anotó 1283 goles en 1367 encuentros oficiales, formaron parte dos paraguayos: Roberto Cabañas y Julio César Romero. Ambos compartieron plantel con la Perla Negra en el New York Cosmos, que marcó el final de un vida futbolística también llena de distinciones, una que con el tiempo solo pudo alcanzar el argentino Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Además de enfrentar en varias ocasiones a la Albirroja y del penal errado por la atajada Raimundo Aguilera cuando el guaraní defendía los colores del Portuguesa, Edson Arantes do Nascimento fue la principal figura de la inauguración de las graderías del estadio de Olimpia, el Manuel Ferreira. El brasileño asistió en 1965 con el Santos para el amistoso con el dueño de casa en un escenario que estaba abarrotado de gente, que tenía de cerca a la principal estrella del fútbol mundial.

Tres años después, en julio de 1968, Pelé volvió al país. En unos pantalones oscuros y un sweter celeste, estaba en una mesa redonda para conversar con ABC. “Estoy seguro de que el destino y solamente el destino me convirtió en futbolista. Mire, a mí, cuando niño, me encantaba la aviación. Desde lejos, miraba la pista con el sueño de volar algún día”, decía el “Pelé Futbolista”.

Por su lado, el “Pelé Hombre” señala que: “De mi esposa todo me gusta, no puedo decir qué cualidad admiro más porque todo me gusta en ella. Estoy enamorado, ¿sabe? La conocí en el ambiente. Ella jugaba básquet y yo estaba practicando. Fueron ocho años de noviazgo. Nos casamos el 21 de enero de 1965″. “Voy a misa y comulgo siempre que pueda”, respondía el “Pelé Ciudadano”.

Los problemas de salud de Pelé

El 31 de agosto de 2021, Pelé fue hospitalizado en el Hospital Albert Einstein para unos exámenes de rutina que había postergado a causa de la pandemia del coronavirus. Durante los estudios, los médicos detectaron un tumor en el colon. El exjugador fue operado días después y recibió el alta. En este entonces, la familia no confirmó si era cáncer. En diciembre volvió a ingresar para continuar con el tratamiento de quimioterapia.

El 29 de noviembre de 2022, un día después del triunfo de Brasil 1-0 sobre Suiza en la Copa del Mundo, Pelé reingresó al sanatorio de la localidad paulista con el fin de modificar el tratamiento de quimioterapia, a la que ya no respondía. El 21 de diciembre, luego de que Kely Nascimento, hija del brasileño, publicara en Instagram que pasarían la Navidad en el centro médico, el nuevo boletín expresaba que presentaba “una progresión de la enfermedad oncológica” y que requería “cuidados para disfunciones renal y cardíaca”.