Boca Juniors presentó a Bruno Valdez: “Tenía el deseo de jugar en Boca”

Bruno Valdez, el defensor paraguayo de 30 años, es oficialmente nuevo jugador de Boca Juniors. El ex América de México llegó este lunes a Argentina y se realizó las pruebas médicas en horas de la tarde, posteriormente fue anunciado en redes sociales y luego habló en conferencia de prensa.

“Recibí el llamado de la institución y dije que sí. Hablé con Óscar Romero y me habló muy bien del club y me recibe con los brazos abiertos”, señaló el defensa, sobre los detalles de su incorporación.

“Tenía el deseo de jugar en Boca. Estoy muy feliz, orgulloso de vestir este escudo, ser de la historia del club. Quiero jugar ya, entrar a La Bombonera con toda la gente y darle las alegrías que se merecen”, añadió.

Valdez se convierte en el primer refuerzo del equipo de Hugo Ibarra para la temporada 2023 del fútbol argentino y firmó contrato hasta diciembre del 2025. El habitual integrante de la Selección Paraguaya utilizará la dorsal número “25″.

Sobre la posición que prefiere ocupar en el campo, el ex Cerro Porteño respondió: “En la selección siempre jugué de lateral las veces que el técnico me pedía ayuda. A mí me gusta jugar más de central, pero si el técnico me pide de lateral, lo hago”, señaló.