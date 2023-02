Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la noticia de que dirigiría a Brasil

ESPN Brasil informó este viernes que Carlo Ancelotti será el entrenador de Brasil. La noticia generó revuelo y provocó un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que desmintió la noticia sobre la llegada del italiano. Para cerrar el círculo en un día movido, también habló el DT del Real Madrid, que el sábado juega la final del Mundial de Clubes.

En la víspera del choque contra el Al Hilal de Ramón Díaz, Ancelotti fue consultado sobre la asunción como seleccionador de la Verdeamarelha “No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta dos mil veinticuatro”, expresó el estratega de 63 años, quien aclaró que tiene vínculo con el Merengue hasta junio de 2024.

No es la primera vez que Ancelotti responde sobre la Canarinha. El 29 de diciembre de 2022, había negado contactos con la CBF. “Si tienen interés no lo sé porque no me contactan. Si lo tienen, lo agradezco. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará”, contestó.

Por otra parte, Carletto había asegurado a finales de agosto pasado que después de finalizar su ciclo con el club español, culminaría también su carrera como técnico. “Esta etapa el Real Madrid pone fin a mi carrera. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado”, había señalado en una conferencia de prensa.