Miguel Almirón renovó con el Newcastle por tres años y medio

“Estamos encantados de anunciar que Miguel Almirón ha firmado un nuevo contrato de tres años y medio”, así comunicó el Newcastle la renovación de Miguel Almirón por las próximas tres temporadas y media. El paraguayo, con 10 goles, es el máximo artillero de las Urracas en la actual Premier League, certamen en el que marchan quinto, con un partido pendiente.

Lea más: Miguel Almirón: Cuándo será la definición de la Copa de la Liga

“Las actuaciones del internacional paraguayo bajo las órdenes de Eddie Howe han ayudado a los Magpies a competir en la parte superior de la Premier League este período, además de llegar a la final de la Copa Carabao, donde se enfrentarán al Manchester United en Wembley el domingo”, agregó el club en un comunicado, destacando la relevancia de Almirón en el curso 2022-2023.

Por su parte, Almirón expresó estar “muy feliz” por la continuar y agradeció a los aficionados de los Magpies. “Me sentí como en casa en Newcastle desde el principio. Me he sentido muy bien acogido y me siento parte de la familia, así que estoy muy feliz de quedarme aquí y voy a seguir dándolo todo en la cancha para agradecer a la gente de Newcastle”, mencionó el ex Cerro Porteño.