Chelsea y Benfica pasan a cuartos de final de la Champions League

El Chelsea dio la vuelta a la eliminatoria y avanzó a cuartos de la Champions al derrotar 2-0 al Borussia Dortmund, que había ganado 1-0 en la ida, este martes en Stamford Bridge.

Lea más: El Chelsea vive

Goles de Raheem Sterling y Kai Havertz, de penal, dieron el pase al campeón europeo en 2021, de nuevo entre los ocho mejores clubes del continente en una temporada en la que pena en la Premier con un decepcionante 10° puesto actual.

“Fue una gran actuación, tuvimos que luchar duro, pero aprovechamos nuestras oportunidades. Sentíamos que como equipo podíamos hacerlo” , señaló Sterling.

“El árbitro estuvo muy mal hoy. Dar el segundo penal, ¿cómo puede ocurrir? No lo entiendo. Creo que hicimos un partido sólido y no merecimos perder, ha sido culpa del árbitro” , señaló por su parte el centrocampista del Dortmund Emre Can sobre el penal de Havertz, que marcó tras un primer lanzamiento al poste repetido por la entrada de futbolistas en el área.

* Retraso de 10 minutos. El partido comenzó con diez minutos de retraso debido a que el Dortmund tuvo problemas para acceder a Stamford Bridge. “Estuvimos delante del estadio durante 15 minutos, fue muy molesto” , declaró el técnico del equipo germano Edin Terzic en la televisión BT Sports.

Lea más: El Benfica golea al Brujas y vuelve a reivindicarse en Europa

* Chelsea marca dos goles en un partido por primera vez en el 2023.

* Graham Potter es el 2° entrenador inglés en ganar 5 partidos de la Champions en una sola temporada, después de Bobby Robson con el Newcastle en 2002-03.

Lea más: Bellingham, muy solo en su vuelta a Inglaterra

* Desde su debut en la competición en 2014, Raheem Sterling (44) ha participado en más goles en la Champions que cualquier otro inglés (27 goles, 17 asistencias), mientras que solo Wayne Rooney (30) ha anotado más en la historia.

* Chelsea 2-Borussia Dortmund 0. Goles: 43′ Raheem Sterling, 53′ Kai Havertz, de penal (Ch). Nota: 50′ Kai Havertz (Ch) falló un penal, pero el árbitro lo mandó repetir porque hubo invasión por parte de jugadores de los dos equipos. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Ast: 38.822. Ida: 0-1. Global: Chelsea, 2-0.

Benfica golea 5-1 a Brujas

El Benfica goleó ayer 5-1 al Brujas (7-1 en el total de la eliminatoria) para convertirse en el primer equipo clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un partido en el que destacó Gonçalo Ramos, con dos goles y una asistencia.

* Con 21 años y 260 días, Gonçalo Ramos se ha convertido en el jugador más joven del Benfica en marcar y asistir en un mismo encuentro de la Liga de Campeones en el siglo XXI.

* Benfica 5-Club Brujas 1. Goles: 38′ Rafa Silva, 45′ y 57′ Gonçalo Ramos, 71′ João Mario, de penal, 78′ David Neres (B); 88′ Björn Meijer (CB). Árbitro: Halil Meler (Turquía). Ast: 60.960. Ida: 2-0. Global: Benfica, 7-1.