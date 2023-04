Barcelona admite contactos para el regreso de Messi

El directivo señaló que tiene “mucho respeto” al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, si bien no escondió que le gustaría que Leo volviera a vestir la azulgrana.

Les más: Xavi: “Sería el primero que me gustaría que Messi regresara”

“Siempre he tenido la espina clavada de que Messi no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese”, explicó Yuste, quien agregó que el “enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo” y “el destino es sabio y te hace volver donde debes estar”.

Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe “buena relación” con el entorno del jugador.

Las declaraciones de Yuste se producen después de unas semanas en las que varios futbolistas del Barcelona, como Marc-André ter Stegen y Sergi Roberto, se han mostrado favorables a que el ‘10′ vuelva a jugar en el Camp Nou.

Pedido del DT Xavi

El entrenador del Barcelona, Xavi, aseguró que no es el momento de hablar del regreso de Messi, si bien puntualizó que “sería el primero” que le gustaría que el delantero volviera a vestir la zamarra azulgrana.

“Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello”, manifestó el DT.