Miguel Samudio: “Me tiraron una banana, la comí y le dije a la gente rival que eso no se hace”

Miguel Samudio sufrió un acto racista en Uruguay. En el empate del Liverpool 1-1 con Atlético Cerro en el estadio Belvedere, los hinchas visitantes lanzaron al paraguayo una banana. En vez de reaccionar, el lateral izquierdo agarró y comió la fruta. Posterior el partido, por la jornada 12 del torneo Apertura 2023 del fútbol uruguayo, el futbolista fue a reclamar a los aficionados.

Este martes, Samudio contó más detalles del episodio. “Faltando diez minutos me tiraron una banana. Traté de no reaccionar en el momento, la tomé, la comí y esperé a terminar el partido para decirle respetuosamente a la gente rival que esto no se hace”, expresó el jugador guaraní en el programa radial 100 % Deporte de Sport 890 AM.

“No es lindo para el fútbol que pase esto”, continuó Samudio, quien reveló que “mi hija luego me preguntó por qué me habían tirado una banana”. “Mi hija luego me preguntó por qué me habían tirado una banana. Le dije que estoy viejito, que me estaba acalambrando y por eso me tiraron una banana”, mencionó el defensor de 36 años al medio uruguayo.

El comunicado de Miguel Samudio