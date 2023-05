El Santos Laguna comunicó la salida de Cecilio Domínguez

El Santos Laguna comunicó la salida de varios jugadores, entre los que está Cecilio Domínguez. El club mexicano anunció que el delantero paraguayo no será parte del plantel para el resto de la temporada. El paso del ex Cerro Porteño y Guaraní por los Guerreros fue con más pena que gloria: solo disputó 16 partidos (2 de titular y 14 desde el banco) y no convirtió ningún tanto.

“Les informamos que los jugadores Cecilio Domínguez, Rivaldo Lozano y Eduardo Pérez causan baja del Primer Equipo de Santos Laguna, de cara al Torneo Apertura 2023 y Leagues Cup. Agradecemos el compromiso demostrado por cada uno de los futbolistas durante su etapa con los Guerreros, deseándoles éxito en sus futuros retos profesionales”, señaló la entidad azteca.

La salida de Cecilio Domínguez del Santos