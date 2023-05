The Guardian destacó el cruce Miguel Almirón vs. Julio Enciso

El Newcastle de Miguel Almirón y el Brighton de Julio Enciso disputan este jueves la ronda 25 de la Premier League de Inglaterra. Los paraguayos están cara a cara en un partido muy importante por puestos europeos. En la previa, el diario británico The Guardian resaltó el cruce del ex Cerro Porteño y ex Libertad en el impreso y en el digital.