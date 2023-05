La BBC eligió el golazo de Julio Enciso como el mejor de la temporada en la Premier League

Match of the Day (El partido del día) es un prestigioso programa deportivo de la cadena británica BBC. En la actualidad, el espacio, que nació en 1964, es conducido por el exjugador Gary Lineker y es emitido los sábados y domingos por la noche, posterior a los partidos de la Premier League. Y este fin de semana, luego de la última fecha, escogió el “Gol de la temporada” 2022-2023.

Lineker, quien está acompañado por el histórico Alan Shearer, ex atacante del Newcastle de Miguel Almirón, realizó una votación sobre el mejor tanto del certamen y los seguidores escogieron el derechazo de Julio Enciso al campeón Manchester City como el “Gol de la temporada”. El miércoles 24 de mayo, el paraguayo había convertido desde fuera del área el empate 1-1 del Brighton.

“¡Felicidades! ¡El gol de Julio Enciso contra el Manchester City ha sido elegido gol de la temporada!”, anunció Match of the Day en Twitter. El tanto no fue extraordinario si no que también selló la clasificación, por primera vez en la historia, de las Gaviotas a la Europa League, el segundo certamen internacional más importante del viejo continente después de la Champions League.

El golazo de Julio Enciso al Manchester City