Julio Enciso, en exclusiva con ABC TV: la expectativa con la Albirroja y la relación con Miguel Almirón

Julio Enciso, figura del Brighton inglés, charló este miércoles con el Cardinal Deportivo en ABC TV y contó la gran expectativa que tiene con la Selección Paraguaya en este nuevo proceso, de cara al próximo amistoso ante Nicaragua el domingo 18 de junio.

“La verdad que hablar de la Albirroja a uno le da piel de gallina, no es fácil llegar. En la selección hay muchos jugadores, si me toca la oportunidad me voy a sentir orgulloso. Que sea en nuestro país tiene un sabor importante”.

“Todo bien, con él no tengo ningún problema. Si es que podemos estar en la selección, ojalá pueda encontrarle ahí”, comentó sobre la relación con Miguel Almirón, luego del pequeño cruce que habían protagonizado en el duelo entre el Newcastle y el Brighton por la fecha 25.

El cariño de la gente

“Sí, la verdad que eso lo había hablado con papá, nos emocionamos mucho. Yo hacía algunos festejos de Ronaldinho y de Cristiano, y ahora ver que muchas personas hacen mi festejo me motiva mucho, para que pueda agarrar de soporte en momentos difíciles de la vida”, expresó.

“Esas son las cosas de las que yo me agarro de motivación, muchas personas me mandan su apoyo, a algunos no les gusta como soy, pero muchos más me quieren”, añadió.

“En este tiempo que llegué, trato de darle tiempo a mi familia y estar con ellos. El 3 de julio tenemos que presentaros, seguro me voy el 1 de julio”, sentenció.