Manchester City vs. Inter: ¿A qué hora es la final de la Champions League?

Manchester City e Inter de Milán disputan la final de la Champions League 2023. Los Ingleses, que buscan levantar el título por primera vez en la historia y, en consecuencia conquistar el triplete sumando la Premier League y la FA Cup, y los italianos, tres veces ganadores del certamen europeo, juegan en el estadio Olímpico de la ciudad turca de Estambul.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Inter?

Manchester City e Inter juegan a las 15:00. Los Citizens disputan la final de la Champions League 2023 por segunda vez después de perder 1-0 contra el Chelsea en la temporada 2020-2021, mientras que los Nerazzurri fueron campeones en 1963-1964 (vs. Real Madrid), 1964-1965 (vs. Benfica), 2009-2010 (vs. Bayern Múnich) y perdieron las finales de 1966-1967 y 1971-1972.