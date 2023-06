Enciso vs. Almirón, el 28 de julio en Nueva Jersey

Los paraguayos Julio Enciso (Brighton) y Miguel Almirón (Newcastle) protagonizarán otro duelo con sus respectivos equipos, esta vez en Nueva Jersey, el 28 de julio, en el marco de las Summer Series, un torneo de verano creado por la Premier League inglesa que se jugará en Estados Unidos del 22 al 30 de julio próximo.

En esta primera edición, competirán seis equipos, que disputarán nueve partidos en cinco grandes ciudades de la Costa Este estadounidense: Atlanta, Nueva Jersey, Orlando, Philadelphia y Maryland. Los otros clubes participantes son Chelsea, Aston Villa, Fulham y Brentford.

Cartelera de partidos de la Summer Series 2023

Sábado 22 de julio: 19:00 Chelsea vs. Brighton, en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia.

Domingo 23: 16:00 Fulham vs. Brendford; 19:00 Newcastle vs. Aston Villa, en Philadelphia.

Miércoles 26: 17:30 Brentford vs. Brighton, en Atlanta. 19:00 Fulham vs. Aston Villa, en Orlando. 20:15 Chelsea vs. Newcastle, en Atlanta.

Viernes 28: 19:30 Brighton vs. Newcastle, en New Jersey.

Domingo 30: 12:00 Aston Villa vs. Brentford. 14:45 Chelsea vs. Fulham, en Maryland.