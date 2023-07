Cerro Porteño revive en la Libertadores Sub 20 con goleada 4-1 ante Always Ready

En el estadio Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Ángel Aquilera (27′), Alan Arce (48′) y los africanos Adama Traoré (45+2′) y Dramane Diarra (90+3′) anotaron los goles para el Ciclón, que venía de perder 3-1 ante Independiente del Valle y definirá su clasificación en la última ante el Envigado de Colombia.

Lea más: España golea a Ucrania y se clasifica para la final del Europeo Sub 21

Con un triunfo el sábado ante el conjunto cafetero, Cerro Porteño podría clasificar a la siguiente etapa.

* Avanzan a semifinales los ganadores de grupos, más el mejor segundo.

Cerro Porteño: Javier Talavera; Alan Núñez, Abel Brítez, Lucas Quintana (Cap) e Iván Morel (89′ Alexis Prieto); Alan Arce (57′ Juan Giménez), Alexis Insfrán (89′ Víctor Sánchez) y Alexis Fariña; Ángel Aguilera, Adama Traoré y Tobías Portillo (70′ Dramane Diarra). DT: Diego Gavilán.

Amonestados: 23′ Morel, 50′ Portillo, 76′ Quintana.

Resultados y posiciones

* Grupo B. Resultados de ayer (en Coquimbo): Independiente del Valle 1- Envigado 0; Cerro Porteño 4- Always Ready 1.

Posiciones: Ind. Del Valle 6, Cerro Porteño 3, Envigado 3, Always Ready 0.

Última fecha (Sábado 8, en Coquimbo): 15:00 Always Ready vs. Ind. Del Valle; 18:00 Cerro Porteño vs. Envigado.

* Grupo C. Hoy (2ª fecha, en La Serena): 15:00 Boca vs. Huachipato; 18:00 Defensor Sporting vs. Palmeiras. Posiciones: Boca 3, Huachipato 1, Palmeiras 1, Defensor Sporting 0.

* Grupo A. Para mañana (Última fecha, en La Serena): 15:00 O’Higgins vs. Peñarol; 18:00 Caracas vs. Alianza Lima. Posiciones: Peñarol 6, Caracas 3, Alianza Lima 1, O’Higgins 1.