Kylian Mbappé está nuevamente en conflicto con el París Saint-Germain. El futbolista tiene la intención de salir y el Real Madrid y el Liverpool están al acecho. A un año para finalizar el contrato, el deseo del club parisino es que si el jugador no es vendido en este mercado de pases, quiere renovar el vínculo para que no deje la institución de forma gratuita.

La durísima frase de Kylian Mbappé contra el PSG

Y medio de la polémica, Mbappé dejó unas declaraciones a la revista France Football, que generó el malestar, según el diario Marca de España, de parte del vestuario como también del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. El ex Mónaco, campeón del Mundial Rusia 2018 con Francia, aseguró que “jugar en el PSG no ayuda mucho” a ganar el Balón de Oro.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, disparó Mbappé al medio francés. “Me voy a ir de vacaciones, hacer un ‘reset’, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce”, añadió.

Mbappé y los fracasos del PSG en la Champions League

“Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club”, respondió Mbappé sobre los fracasos de no ganar la Champions League, que fue esquiva hasta con Neymar y Lionel Messi. El plantel campeón de la Ligue 1 regresará el próximo lunes para iniciar la pretemporada y la era Luis Enrique.