Arranca la quinta Fiesta Conmebol Evolución

Con tres categorías; Sub 13 masculina; Sub 14 y Sub 16 femenina, un total de 700 chicos y chicas de las diez Asociaciones Miembro se reunirán para competir, aprender y divertirse con el objetivo de desarrollar oportunidades para los futuros talentos del fútbol sudamericano.

Este viernes, a las 16:00, en la Cancha CONMEBOL se realizará la inauguración oficial de la Fiesta Conmebol Evolución, con el desfile de los 30 equipos participantes, que se cerrará con un concierto de bienvenida de la DJ Camila Flecha.

Los partidos se disputarán en 4 sedes: Parque Azulgrana (Ypané); Estadio ex General Díaz (Luque); Resort Yatch y Golf Club Paraguayo (Lambaré) y Cancha CONMEBOL (Luque), con entrada libre y gratuita para el público en general, además podrán verse desde el canal de YouTube de CONMEBOL Evolución.

Los equipos que representarán a Paraguay son: Olimpia Villeta (Sub 13 masculino), Selección Ñeembucú (Sub 14 Femenino) y Olimpia (Sub 16 femenino).

En masculino, Olimpia Villeta (Sub 13) se ubica en el Grupo A junto a Flamengo de Brasil, Tahuichi de Bolivia, Liga de Santander de Colombia y Estudiantes de Mérida de Venezuela. Debutará este sábado (08:00 horas) en el Yatch y Golf Club Paraguayo

La selección femenina de Ñeembucú se ubica en el Grupo B con Ferroviária de Brasil, Gen Chile, Florida de Bolivia y Liga Vallecaucana de Colombia. Cruces que se disputarán en Parque Azulgrana de Ypané, y las compatriotas enfrentará a Gen Chile a partir de las 09:00 horas.

Olimpia Sub 16 Femenino, está en el Grupo A junto a Alianza Lima de Perú, Universidad Católica de Chile, C.D. Macará de Ambato de Ecuador y Liga Vallecaucana de Colombia. Serie a disputarse en Parque Azulgrana de Ypané a partir de las 11:00 horas ante Liga Vallecaucana.