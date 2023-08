Alfredo Amarilla: debut, 30 minutos y sensación en Arsenal

Alfredo Amarilla pasó de Tacuary a Arsenal de Sarandí en este mercado de pases de julio. Después de jugar 11 partidos en el Gigante de Barrio Jara entre 2022 y 2023, el futbolista fichó por el Viaducto y debutó el viernes, ingresando en la última parte del partido ante el Argentinos Juniors de Gabriel Ávalos. El mediocampista jugó 30 minutos y fue ovacionado por los hinchas locales.

“¡Ovación y hasta foto! La gente de Arsenal delira de la mano de Alfredo Amarilla, tras su partidazo ante Argentinos”, publicó SportsCenter en X (ex Twitter) después del triunfo 3-2 sobre el Bicho. “Teñilo así es Valderrama”, gritó un espectador del Arse al ver que Amarilla, con un peinado similar al colombiano Carlos “Pibe” Valderrama, estaba por entrar en la complementaria.

Alfredo Amarilla, de Ciudad del Este al fútbol argentino

Este sábado, Amarilla conversó con el Cardinal Deportivo y habló del estreno en el fútbol argentino. “Fue impresionante el aliento, me emocioné mucho. Todo el partido nos gritaban, nos alentaban”, expresó. “Estoy viviendo en un hotel del club, me estoy quedando acá”, añadió el futbolista de 21 años, que jugó en el Deportivo Boquerón de Ciudad del Este.

¡ARSENAL SE ILUSIONA CON LA PERMANENCIA Y LOS MÁS CHICOS ENLOQUECEN CON ALFREDO AMARILLA! pic.twitter.com/x2uQ56iPyu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2023

En el partido, Amarilla tuvo una ocasión de gol. “Hubo un disparo que iba al ángulo, ya me preparé para festejar y después veo que me tapó el arquero”, contó el volante central, que luego reveló una particularidad con Ávalos, quien marcó un tanto histórico a los 8 segundos. “No me conocía, después cuando se le cambió le dije ‘Ha upei’ para que me conozca y ahí me saludó”, mencionó.