La presidenta de Palmeiras: “Gómez no será vendido”

Palmeiras no quiere vender a Gustavo Gómez salvo que el interesado, en este caso el Al-Ittihad de Arabia Saudita, pague la cláusula de rescisión. El domingo, en una entrevista exclusiva a Globoesporte, la presidenta del club paulista aseguró que el defensor paraguayo, capitán del Verdão y de la selección nacional, “no será vendido”.

Lea más: Al Ittihad mejoró la oferta por Gustavo Gómez a US$ 30.000.000

“Palmeiras no negociará con el deportista Gustavo Gómez. Estamos enfocados en Libertadores y Brasileirão. Este asunto está cerrado. Firmo la venta de deportistas y les aseguro que Gustavo Gómez no será vendido”, expresó Leila Pereira sobre la nueva propuesta del equipo de Karim Benzema, que el fin de semana ofertó US$ 30.000.000.

Gómez es una figura indiscutible y referente del conjunto dirigido por Abel Pereira, que pelea por la Copa Libertadores como también, la Serie A de Brasil. En el certamen internacional, conquistado dos veces por el futbolista de la selección paraguaya (2020-2021), acaricia las semifinales después de golear 4-0 a Deportivo Pereira en la ida de los cuartos de final en Colombia.

La cláusula de Gustavo Gómez es de US$ 50.000.000

“Si el directivo del deportista está interesado en que el deportista abandone el Palmeiras, deberá depositar el importe de la multa por rescisión”, continuó Pereira al medio brasileño. Desde la renovación de Gómez, quien extendió contrato hasta el 2026 con la entidad, dueña del 100% de los derechos del futbolista guaraní, la cláusula es de US$ 50.000.000.