Nuevo capítulo de escándalo sacude a la selección brasileña

El clima está espeso en la Canarinha luego del empate 1-1 ante Venezuela jugado de local. La ola de silbidos y abucheos en el Arena Pantanal de Cuiabá, donde a Neymar le arrojaron pochoclos y tuvo que defenderse, continuó con una supuesta fiesta en la que el delantero del Al-Hilal saudita habría participado junto a Vinicius Junior y Richarlison.

Una de las mujeres que fue involucrada en ese evento social hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

Cabe recordar que Neymar viene de una polémica luego de que se filtró un video con dos mujeres en una discoteca a un mes de ser padre nuevamente, que generó un nuevo cortocircuito con su pareja, Bruna Biancardi.

En este caso, la que se expresó fue la influencer y productora de contenidos, Rebeca Ribeiro, quien fue apuntada luego de la foto que subió en su cuenta de Twitter junto a Neymar en la que escribió: “Otro día cualquiera con mi hermano Neymar”. La imagen fue publicada el día posterior al empate con la Vinotinto y se vinculó a la versión de la fiesta en la que habrían participado las figuras de la Verdeamarela.

Versión desmentida por una influencer

Esa versión la publicó el periodista local Matheus Baldi, quien da cuenta de una “pequeña fiesta con la participación de algunos jugadores que habría tenido lugar el jueves 12.

En un audio de WhatsApp que circula por la ciudad, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius se habría quedado con Leticia Sogiro y Richarlison se habría reunido con Rita Lopes”.

“En un video que también se está volviendo viral en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la rubia que aparece sería la influencer Leticia Sogiro saliendo del hotel donde se alojaba la Selección”, agregó.

Ante esta situación y el malestar que se acrecentó en el seno de la concentración brasileña, Ribeiro publicó un descargo en redes sociales. “Defendiendo mi derecho a la imagen con clase. Huella falsa de gente vacía y malvada, sólo válida en esta bola inútil, vaga y ociosa de este Twitter”, fue su introducción.

“Me contactaron y publicaron en algunas páginas importantes de ‘chismes’ y no acepto que me acusen de un acto que no cometí”, subrayó la influencer.

Mañana, contra Uruguay

En este marco la selección brasileña visitará mañana a Uruguay en el partido más importante de la cuarta fecha de las Eliminatorias, con el clásico que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo.

Los conducidos por Fernando Diniz Silva se ubican segundos en la tabla con 7 puntos, a dos del líder Argentina, que cosechó puntaje perfecto en las tres primeras jornadas de la clasificación sudamericana.

(Fuente: infobae.com).