Marcelo quiere hacer el doblete Champions-Libertadores

Si alza el trofeo al cielo del Maracaná, el lateral de 35 años se unirá al exclusivo club de los futbolistas que lograron la Liga de Campeones y la Libertadores, los dos títulos más importantes a uno y otro lado del Atlántico.

Solo trece lo han conseguido en los más de 60 años de historia de las competiciones suramericana y europea. En esa lista apenas hay brasileños (9) y argentinos (4) , aunque no están ni Pelé ni Maradona, según la base de datos de BeSoccer.

Sí figuran otros ilustres como Cafú, Ronaldinho, Neymar, Juan Pablo Sorín, Carlitos Tévez o Walter Samuel.

El último en hacerlo fue Julián Álvarez. El talentoso delantero argentino ganó con el River Plate la Libertadores en 2018 y el año pasado, la ‘Champions’ con el Manchester City.

Marcelo podría ser el siguiente. El defensa volvió a su ‘Flu’ el pasado mes de febrero. En su presentación no quiso oír hablar de " retiro dorado " y otras fórmulas por el estilo.

Fue taxativo: " oy a dar el máximo para ganar; quiero ganar muchos títulos aquí " . A los pocos meses de aterrizar dio la primera alegría a la afición tricolor con la consecución del Campeonato Carioca. Un título menor que en Río de Janeiro se celebra a lo grande.

Con los grandes títulos en liza, Marcelo se fue asentando en el once de Fernando Diniz. El técnico brasileño aprecia a los jugadores de calidad técnica y a Marcelo le sobra. No obstante, el equipo no terminó de arrancar en el Campeonato Brasileño -ahora marcha en la octava posición- y fue eliminado en octavos de la Copa de Brasil a manos del máximo rival, el Flamengo, pero en la Libertadores echó a volar desde el inicio.

Primero de su grupo, avanzó en los cruces con paso firme ante Argentinos Juniors, Olimpia e Internacional. Marcelo vivió, sin embargo, un enorme sinsabor al ser expulsado en la ida de los octavos. El lateral hizo una finta y sin querer le dobló la pierna a Luciano Sánchez, del Argentinos Juniors, en una imagen escalofriante.

El ex del Real Madrid se fue del campo entre lágrimas. Fue sancionado con tres partidos de suspensión y se perdió los cuartos. Volvió en las semifinales ante el Inter. Jugó los 90 minutos tanto en la ida (2-2) , como en la vuelta (1-2) , en la que fue fundamental para remontar y sellar el billete a la final.

El sábado volverá a ser titular para intentar afirmarse en el firmamento de los jugadores con ‘Champions’ y Libertadores. Ya tiene cinco ‘Orejonas’ con el Real Madrid, lo que le convirtió en uno de los futbolistas con más títulos continentales de la historia junto con sus compañeros de generación en el conjunto blanco (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos...) , pero le falta la Libertadores.

Récord con Neymar

Además, si anota un gol, se juntará a Neymar como los únicos que han marcado en finales de ambos torneos. El 10 brasileño lo hizo con el Santos ante el Peñarol en 2011 y con el Barcelona frente al Juventus en 2015.

Marcelo ya ha recorrido la mitad de ese camino, pues marcó en la prórroga de la final de la ‘Décima’ Liga de Campeones para el Real Madrid contra el Atlético de Madrid (2014)