Clima en Paraguay: viernes de lluvias y alerta de tormentas

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Poco antes de las 5:00, la Dirección de Meteorología emitió un boletín de alerta para los tres departamentos del Chaco – Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes – advirtiendo de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas.
El sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias dispersas, aunque ya no se producirían tormentas.
Fresco a cálido
El ambiente en Paraguay sigue oscilando entre fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
20°C
26°C
San Pedro
20°C
26°C
Caacupé
18°C
24°C
Villarrica
17°C
24°C
Coronel Oviedo
17°C
24°C
Caazapá
17°C
23°C
Encarnación
16°C
22°C
San Juan Bautista
17°C
23°C
Paraguarí
18°C
24°C
Ciudad del Este
16°C
25°C
Asunción
18°C
24°C
Pilar
17°C
23°C
Pedro Juan Caballero
18°C
24°C
Salto del Guairá
18°C
25ºC
Pozo Colorado
19°C
26°C
Fuerte Olimpo
21°C
30°C
Mariscal Estigarribia
20°C
28°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.