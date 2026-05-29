Clima
29 de mayo de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: viernes de lluvias y alerta de tormentas

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ABC Color

Precipitaciones y tormentas eléctricas marcarían la jornada de hoy en gran parte del país y tres departamentos ya están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana. Las lluvias continuarían durante los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Poco antes de las 5:00, la Dirección de Meteorología emitió un boletín de alerta para los tres departamentos del Chaco – Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes – advirtiendo de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas.

El sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias dispersas, aunque ya no se producirían tormentas.

Fresco a cálido

El ambiente en Paraguay sigue oscilando entre fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

20°C

26°C

San Pedro

20°C

26°C

Caacupé

18°C

24°C

Villarrica

17°C

24°C

Coronel Oviedo

17°C

24°C

Caazapá

17°C

23°C

Encarnación

16°C

22°C

San Juan Bautista

17°C

23°C

Paraguarí

18°C

24°C

Ciudad del Este

16°C

25°C

Asunción

18°C

24°C

Pilar

17°C

23°C

Pedro Juan Caballero

18°C

24°C

Salto del Guairá

18°C

25ºC

Pozo Colorado

19°C

26°C

Fuerte Olimpo

21°C

30°C

Mariscal Estigarribia

20°C

28°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.