Clima en Paraguay: viernes de lluvias y alerta de tormentas

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Poco antes de las 5:00, la Dirección de Meteorología emitió un boletín de alerta para los tres departamentos del Chaco – Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes – advirtiendo de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas.

El sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias dispersas, aunque ya no se producirían tormentas.

Fresco a cálido

El ambiente en Paraguay sigue oscilando entre fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 20°C 26°C San Pedro 20°C 26°C Caacupé 18°C 24°C Villarrica 17°C 24°C Coronel Oviedo 17°C 24°C Caazapá 17°C 23°C Encarnación 16°C 22°C San Juan Bautista 17°C 23°C Paraguarí 18°C 24°C Ciudad del Este 16°C 25°C Asunción 18°C 24°C Pilar 17°C 23°C Pedro Juan Caballero 18°C 24°C Salto del Guairá 18°C 25ºC Pozo Colorado 19°C 26°C Fuerte Olimpo 21°C 30°C Mariscal Estigarribia 20°C 28°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.