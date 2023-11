Rooney: “Bebía hasta desmayarme”

Rooney debutó con el Everton con 16 años, fue internacional con Inglaterra con 17 y fichó por el Manchester United con 20, algo que le costó asimilar al inglés, por lo que recurrió al alcohol.

Lea más: Lampard asegura que insistió en fichar a Bellingham

" Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba " , dijo Rooney en el podcast de Rob Burrow, exjugador de rugby que trata enfermedades del sistema motor.

“No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar " , afirmó sobre su relación con las expectativas que se crearon sobre él.

“Cuando no buscas la ayuda adecuada y gente que te guíe, puedes caer muy bajo, y durante varios años lo sufrí. Por fortuna, ahora no me da miedo hablar con la gente sobre ello " , añadió.

Ahora, tras una aventura en el DC United de la MLS, Rooney, cuyo primer trabajo como entrenador fue en el Derby County, está de vuelta en Inglaterra para tratar de salvar al Birmingham City, en el Championship (Segunda división inglesa).

* Récord. Wayne Rooney marcó 253 goles en 559 partidos disputados con la camiseta del Manchester United. Sigue siendo el futbolista con más tantos convertidos en la historia de la institución.

* Wayne Rooney marcó 53 goles con la selección de Inglaterra, récord que que le arrebató este año Harry Kane. El ahora jugador del Bayern Munich suma 59 tantos en 86 partidos con los Tres Leones.