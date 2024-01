Siria y Palestina hacen historia en la Copa de Asia

Lo consiguieron para orgullo de dos países con problemas que se llevaron un alegrón gracias al fútbol y que estarán en la siguiente ronda junto a Australia, Uzbekistán, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

* Palestina. Oday Dabbagh fue el líder de los palestinos con un doblete (minutos 12 y 60) y el otro tanto, el del 2-0, lo firmó Zeid Qunbar (48). Con esta victoria, la primera que logra en una fase final de una Copa de Asia, los palestinos logran acceder a las rondas de eliminación directa como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

* Siria, entrenada por el argentino Héctor Cúper, también accedió por primera vez a las rondas de eliminación directa del torneo. En su caso fue al ganar 1-0 a India con un gol de Omar Khribin en el minuto 76.

Siria también se clasificó como una de las mejores terceras de grupo, en su caso en el B, donde Australia fue ganador del grupo.

Resultados de ayer:

* Grupo B: Australia 1 - Uzbekistán 1; Siria 1 - India 0. Posiciones: Australia 7 (c), Uzbekistán 5 (c), Siria 4 (c), India 0.

* Grupo C: Hong Kong 0 - Palestina 3; Irán 2 - Emiratos Árabes Unidos 1. Posiciones: Irán 9 (c), Emiratos Árabes 4 (c), Palestina 4 (c), Hong Kong 0.

-Formato: Avanzan a octavos los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.

Partidos para hoy:

* Grupo D: 08:30 Irak - Vietnam; Japón - Indonesia.

Posiciones: Irak 6, Japón 3, Indonesia 3, Vietnam 0.

-Para mañana jueves:

* Grupo E: 08:30 Jordania - Bahrein; Corea del Sur - Malasia.

Posiciones: Jordania 4, Corea del Sur 4, Bahrein 3, Malasia 0.

* Grupo F: 12:00 Kirguistán - Omán; Arabia Saudí - Tailandia.

Posiciones: Arabia Saudí 6, Tailandia 4, Omán 1, Kirguistán 0.