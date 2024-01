¿Por qué Klopp se irá de Liverpool?

“Es que estoy, cómo decirlo... falto de energía”, declaró el entrenador de 56 años, ganador de seis títulos de importancia desde que se puso al frente de los ‘Reds’.

* Razones de su marcha. “No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez”.

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: “No sé si estaré aquí el año que viene”. El DT tenía contrato hasta junio del 2026.

* ¿Y su futuro? “No lo sé por ahora. Pero no estaré en un club o una selección la próxima temporada. Y no iré a otro club inglés, nunca, ¡lo prometo! Aunque no tenga nada que comer, eso no ocurrirá”.

Despedirse con más títulos

El alemán, convertido en un ídolo de Anfield por su fogosidad y sus éxitos, tratará de despedirse con uno o varios títulos más de aquí a mayo, y agrandar así su leyenda en Liverpool. “Saquemos lo máximo de esta temporada y tengamos otra razón para sonreír cuando en el futuro miremos atrás”, lanzó el alemán.

* Su Liverpool es líder de la Premier League y aún está vivo en la Copa de la Liga (jugará la final el 25 de febrero contra el Chelsea), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final) .

Palmarés y récords en Liverpool

* La impresionante actuación de Jürgen Klopp al frente de Liverpool hasta ahora: 466 partidos, 283 victorias, 105 empates, 78 derrotas. Tasa de victorias: 60,7%

* Ganó 6 títulos: Champions (2019), Supercopa de UEFA (2019), Mundial de Clubes (2019), Premier League (2020), Copa de Inglaterra (2022), Copa de la Liga inglesa (2022), Community Shield (2022).

* Llegó a tres finales de la Champions: 2018 (perdió), 2019 (ganó), 2022 (perdió).

* Klopp tiene la tasa de victorias más alta de cualquier DT en la historia del Liverpool (60,7%, más de 50 partidos).

* Es el único DT del Liverpool que ha ganado cada una de las competiciones de la máxima categoría, Liga de Campeones, FA Copa y Copa de la Liga con los Rojos.

* Klopp ha supervisado la mayor victoria de local del Liverpool contra el Manchester United (7-0 en marzo de 2023) como su mayor triunfo en Old Trafford (5-0, octubre de 2021).

* Las 3 rachas ganadoras más largas de entrenadores en la historia de la Premier League: 18 - Jürgen Klopp (octubre de 2019-febrero de 2020); 18 - Pep Guardiola (agosto-diciembre de 2017); 17 - Jürgen Klopp (marzo-octubre de 2019).

* Entre febrero de 2019 y julio de 2020, Jürgen Klopp supervisó 24 victorias ligueras consecutivas para el Liverpool en Anfield; la racha ganadora en casa más larga en la historia de la máxima categoría inglesa