Ancelotti dice que críticas del Barcelona al arbitraje “no son de profesionales”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el entrenador Xavi Hernández criticaron con dureza a los árbitros el viernes, por sus supuestas ayudas al gran rival.

Xavi aseguró que la liga estaba “completamente adulterada” por la supuesta influencia del Real Madrid en los arbitrajes, mientras que Laporta acusó al club blanco de presionar a los árbitros a través de su canal de televisión. “Es una vergüenza”, aseguró en una entrevista en la emisora Rac1.

“Yo soy un profesional y, como profesional, no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. Entonces no preguntéis más de esto. No quiero bajar, no es un nivel por profesionales”, declaró Ancelotti al ser preguntado por las declaraciones de sus rivales, este sábado en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Atlético de Madrid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de la 23ª jornada del campeonato español, el Real Madrid lidera la clasificación con 57 puntos, diez más que Atlético y Barcelona (3º y 4º clasificados), que también están superados por el Girona (2º con 55 unidades).

Ancelotti deberá afrontar el derbi con muchas bajas en defensas, ya que a las ya conocidas del brasileño Éder Militao y del austriaco David Alaba, se puede unir la del alemán Antonio Rüdiger, que recibió un golpe en el partido del pasado jueves contra el Getafe.

“Rüdiger ha mejorado mucho en los últimos días y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos mañana y después tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, pero debemos evaluarlo. Estará en la convocatoria. Y mañana voy a decidir si pueda jugar o no”, declaró el técnico.

En el caso de que Rüdiger no pueda jugar, y con la baja por sanción del francés Aurélien Tchouameni, que también puede ocupar el puesto de central, lo más probable es que sea David Carvajal quien acompañe a Nacho Fernández en el centro de la defensa, aunque también podrían jugar en ese puesto el francés Ferland Mendy e, incluso, su compatriota Edouardo Camavinga.

“Sí, la tercera opción sería Camavinga, que nunca lo ha hecho, pero por características puede hacerlo. Es rápido y contundente en los duelos. Serían las tres opciones. Pero, de verdad, las tres dan confianza”, admitió el técnico madridista.